Наш щит і гордість: привітання з Днем прикордонника 2026
Щороку 30 квітня в Україні відзначається День прикордонника – професійне свято тих, хто першим зустрічає загрози на кордонах нашої держави.
Військовослужбовці ДПСУ щодня демонструють героїзм, мужність та незламність, даючи відсіч ворогу і охороняючи спокій мільйонів українців. Сьогодні варто подякувати всім прикордонникам, які служать на благо нашої держави.
З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем прикордонника України в картинках, віршах і прозі.
День прикордонника 2026 – привітання в картинках
Привітання з Днем прикордонника у віршах
***
Кордони оберігаєш ти і вдень, і вночі
Пильнуєш, щоб спокій був в країні
Нехай же радість панує у душі,
І мирне небо буде над Україною!
***
Ти – наш щит і наша опора,
Міць держави, гордість й честь.
З Днем прикордонника вітаємо,
Миру й щастя тобі бажаємо!
***
День прикордонника відзначає вся країна.
Давайте ж піднімемо келихи, повні вина,
Щоб служба у вас була легкою
І кожна стежка вела до миру й добра!
***
Тебе сьогодні я вітаю,
У День прикордонника бажаю:
Нехай буде мир, добро навколо
А серце палає від щастя й любові.
***
Привітання з Днем прикордонника в прозі
***
Вітаю з Днем прикордонника! Бажаю міцного здоров’я, спокійної служби, вірних побратимів і завжди мирного неба. Ви – наша гордість!
***
Зі святом! Ваша праця – нелегка, але дуже важлива. Бажаю вам успіхів у виконанні обов’язків, здоров’я, віри у свої сили та відваги у важких ситуаціях. Ви – герої нашого часу! З Днем прикордонника!
***
Щиро вітаю з професійним святом! Нехай служба буде гідною, бойовий дух – незламним, а кожен день наближає нас усіх до перемоги! ! Бажаю стійкості, сили і витривалості!
***
Вітаємо з Днем прикордонника! Бажаємо міцного здоров’я, мирного неба над головою, матеріального благополуччя, сили духу і тіла, мужності та сімейного тепла. Дякуємо за службу!
***
Вітаємо вас, дорогі наші прикордонники! Ви показали свою мужність, сміливість і стійкість! Ви завжди будете взірцем гідності та честі, відданості своєму народові та обов’язку. Успіхів вам на цьому благородному шляху!
***