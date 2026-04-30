Щороку 30 квітня в Україні відзначається День прикордонника – професійне свято тих, хто першим зустрічає загрози на кордонах нашої держави.

Військовослужбовці ДПСУ щодня демонструють героїзм, мужність та незламність, даючи відсіч ворогу і охороняючи спокій мільйонів українців. Сьогодні варто подякувати всім прикордонникам, які служать на благо нашої держави.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем прикордонника України в картинках, віршах і прозі.

Зараз дивляться

День прикордонника 2026 – привітання в картинках

Привітання з Днем прикордонника у віршах

***

Кордони оберігаєш ти і вдень, і вночі

Пильнуєш, щоб спокій був в країні

Нехай же радість панує у душі,

І мирне небо буде над Україною!

***

Ти – наш щит і наша опора,

Міць держави, гордість й честь.

З Днем прикордонника вітаємо,

Миру й щастя тобі бажаємо!

***

День прикордонника відзначає вся країна.

Давайте ж піднімемо келихи, повні вина,

Щоб служба у вас була легкою

І кожна стежка вела до миру й добра!

***

Тебе сьогодні я вітаю,

У День прикордонника бажаю:

Нехай буде мир, добро навколо

А серце палає від щастя й любові.

***

Привітання з Днем прикордонника в прозі

***

Вітаю з Днем прикордонника! Бажаю міцного здоров’я, спокійної служби, вірних побратимів і завжди мирного неба. Ви – наша гордість!

***

Зі святом! Ваша праця – нелегка, але дуже важлива. Бажаю вам успіхів у виконанні обов’язків, здоров’я, віри у свої сили та відваги у важких ситуаціях. Ви – герої нашого часу! З Днем прикордонника!

***

Щиро вітаю з професійним святом! Нехай служба буде гідною, бойовий дух – незламним, а кожен день наближає нас усіх до перемоги! ! Бажаю стійкості, сили і витривалості!

***

Вітаємо з Днем прикордонника! Бажаємо міцного здоров’я, мирного неба над головою, матеріального благополуччя, сили духу і тіла, мужності та сімейного тепла. Дякуємо за службу!

***

Вітаємо вас, дорогі наші прикордонники! Ви показали свою мужність, сміливість і стійкість! Ви завжди будете взірцем гідності та честі, відданості своєму народові та обов’язку. Успіхів вам на цьому благородному шляху!

***

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.