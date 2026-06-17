У середу, 17 червня, відзначається Всесвітній день карате, Всесвітній день крокодила, Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою, Всесвітній день сміттяра та Всесвітній день теселяції, присвячений мозаїці.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 17 червня 2026 року

Щороку 17 червня віряни згадують святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Вони були рідними братами і походили з родини знатного перса-язичника.

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Їхня мати була християнкою, тому виховала синів у своїй вірі. У зрілому віці братів зарахували до війська гіренського царя Адамундара.

Одного разу Мануїла, Савела та Ісмаїла направили до імператора Юліана для важливих переговорів. Братів прийняли з пошаною, але коли вони відмовилися взяти участь у язичницькому святі, це розгнівало Юліана.

Після відмови зректися християнської віри, братів піддали тортурам, а потім обезголовили.

Хто святкує день ангела 17 червня 2026 року

Цього дня іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Кирило, Клим, Максим, Микита і Пелагея.

Що не можна робити 17 червня 2026 року

Цього дня не можна сваритися і з’ясовувати стосунки, інакше конфлікт затягнеться надовго. Під забороною плітки, заздрощі, жадібність, лайка та образи. Також не варто займатися ремонтом і будівництвом – ці справи можуть не принести бажаного результату.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна помолитися і попросити у святих Мануїла, Савела та Ісмаїла благополуччя в сім’ї. Сьогоднішній день вважається сприятливим для домашніх справах – можна прибирати, прати, працювати на городі.

Народні прикмети на 17 червня 2026 року

Спекотна і сонячна погода – до посушливого літа.

Сильний вітер – найближчими днями чекайте на негоду.

Багато мошок і комарів – літо буде дощовим.

Дощить 17 червня – до гарного врожаю.

Вранці на траві багато роси – до щедрого врожаю огірків.

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