Яке свято 9 липня 2026 та що додасть енергії цього дня
Сьогодні, 9 липня, у світі відзначають День моди – свято стилю, самовираження й індивідуальності, коли кожен може підкреслити свою унікальність.
Також на цю дату припадає Міжнародний день знищення зброї, запроваджений ООН для привернення уваги до проблеми накопичення нелегального озброєння у світі.
Православні християни вшановують пам’ять святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського – хрестителя Сицилії.
Факти ICTV зібрали інформацію про всі значущі події 9 липня. Дізнайтеся, що сьогодні не можна робити, які прикмети пов’язані з цим днем і хто святкує іменини.
- Яке сьогодні церковне свято – 9 липня 2026 року
- Хто святкує день ангела 9 липня 2026 року
- Що не можна робити 9 липня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 9 липня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 9 липня 2026 року
Згідно з церковним календарем, цього дня вшановують пам’ять священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.
Він народився в Антіохії (сучасна Туреччина), прийняв хрещення від апостолів, а згодом став учнем святого Петра. Апостол поставив його єпископом Тавроменії – міста на острові Сицилія, нині відомого як Таорміна.
За переказами, Панкратій збудував там першу міську церкву й навернув жителів до християнства. Однак язичники вчинили супротив – святого вбили, закидавши камінням. Він вважається хрестителем Сицилії.
Мощі священномученика зберігаються в римській церкві Святого Панкратія, а в Таорміні досі стоїть храм, названий на його честь. На іконах Панкратія зображають сивим єпископом із хрестом і Євангелієм у руках.
Хто святкує день ангела 9 липня 2026 року
Іменини сьогодні святкують власники імен Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр і Федір.
Не забудьте привітати рідних, друзів і колег, яких звати саме так – теплі слова в день ангела завжди приємні.
Що не можна робити 9 липня 2026 року
- Сваритися з близькими, пліткувати чи засуджувати інших.
- Давати чи брати гроші в борг.
- Купатися у відкритих водоймах.
- Займатися важкою фізичною працею та перевтомлюватися за комп’ютером – цього дня очі дуже вразливі.
- Часто дивитися в дзеркало.
- Ображати тварин.
Що можна робити сьогодні
9 липня – день, коли варто подбати про свій внутрішній стан. Добре починати нові справи, планувати важливі зміни, вкладати сили в те, що наближає до особистого зростання.
Астрологи радять присвятити день навчанню: слухати, спостерігати, ділитися знаннями. Сприятливо також займатися улюбленим хобі – особливо тим, що вимагає уважності та точності.
Свіжа, смачна їжа додасть енергії. Якщо давно планували змінити зачіску, то день сприятливий для стрижки.
Народні прикмети на 9 липня 2026 року
- Якщо чорниця ще не достигла, осінь буде холодною.
- Багато ягід – на сувору зиму.
- Якщо вранці роса, чекайте теплої погоди.
- Павутиння на гілках – до сухих і ясних днів.
- Якщо гримить грім – серпень буде дощовим, зате вродять горіхи
- Голосно співають пташки – літо ще довго буде теплим.