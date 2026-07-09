Сьогодні, 9 липня, у світі відзначають День моди – свято стилю, самовираження й індивідуальності, коли кожен може підкреслити свою унікальність.

Також на цю дату припадає Міжнародний день знищення зброї, запроваджений ООН для привернення уваги до проблеми накопичення нелегального озброєння у світі.

Православні християни вшановують пам’ять святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського – хрестителя Сицилії.

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Факти ICTV зібрали інформацію про всі значущі події 9 липня. Дізнайтеся, що сьогодні не можна робити, які прикмети пов’язані з цим днем і хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 9 липня 2026 року

Згідно з церковним календарем, цього дня вшановують пам’ять священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.

Він народився в Антіохії (сучасна Туреччина), прийняв хрещення від апостолів, а згодом став учнем святого Петра. Апостол поставив його єпископом Тавроменії – міста на острові Сицилія, нині відомого як Таорміна.

За переказами, Панкратій збудував там першу міську церкву й навернув жителів до християнства. Однак язичники вчинили супротив – святого вбили, закидавши камінням. Він вважається хрестителем Сицилії.

Мощі священномученика зберігаються в римській церкві Святого Панкратія, а в Таорміні досі стоїть храм, названий на його честь. На іконах Панкратія зображають сивим єпископом із хрестом і Євангелієм у руках.

Хто святкує день ангела 9 липня 2026 року

Іменини сьогодні святкують власники імен Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр і Федір.

Не забудьте привітати рідних, друзів і колег, яких звати саме так – теплі слова в день ангела завжди приємні.

Що не можна робити 9 липня 2026 року

Сваритися з близькими, пліткувати чи засуджувати інших.

Давати чи брати гроші в борг.

Купатися у відкритих водоймах.

Займатися важкою фізичною працею та перевтомлюватися за комп’ютером – цього дня очі дуже вразливі.

Часто дивитися в дзеркало.

Ображати тварин.

Що можна робити сьогодні

9 липня – день, коли варто подбати про свій внутрішній стан. Добре починати нові справи, планувати важливі зміни, вкладати сили в те, що наближає до особистого зростання.

Астрологи радять присвятити день навчанню: слухати, спостерігати, ділитися знаннями. Сприятливо також займатися улюбленим хобі – особливо тим, що вимагає уважності та точності.

Свіжа, смачна їжа додасть енергії. Якщо давно планували змінити зачіску, то день сприятливий для стрижки.

Народні прикмети на 9 липня 2026 року

Якщо чорниця ще не достигла, осінь буде холодною.

Багато ягід – на сувору зиму.

Якщо вранці роса, чекайте теплої погоди.

Павутиння на гілках – до сухих і ясних днів.

Якщо гримить грім – серпень буде дощовим, зате вродять горіхи

Голосно співають пташки – літо ще довго буде теплим.

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