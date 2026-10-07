У середу, 7 жовтня, відзначається Всесвітній день бавовни.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих мучеників Сергія і Вакха. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня — далі в матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 7 жовтня 2026 року

Згідно з православним календарем, цього дня згадують святих мучеників Сергія і Вакха. Вони були римського походження і жили у III столітті. Обіймали високі військові посади при дворі імператора Максиміана.