До Нового 2027 року залишилося зовсім небагато часу. Попри війну та непрості обставини, українці прагнуть додати у своє життя трохи радості й створити вдома святкову атмосферу. Одним із символів новорічного настрою залишається ялинка.

Однак щороку виникає питання, як оформити новорічне дерево, щоб воно мало стильний вигляд, відповідало актуальним тенденціям і водночас зберігало індивідуальність.

За східним календарем 2027-й буде роком Вогняної Кози. Цей символ пов’язують із червоними відтінками, а також природними кольорами та м’якими фактурами. Проте дизайнери пропонують чимало інших цікавих рішень. Фахівці пропонують оформлення від стриманого скандинавського декору до розкішного поєднання бордового, зеленого та золотого.

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Факти ICTV розповідають, як прикрасити ялинку у 2027 році, які кольори вибрати для новорічних іграшок, яким формам надати перевагу та як створити гармонійну композицію без зайвих витрат.

У яких кольорах прикрашати ялинку у 2027 році

Під час вибору новорічного декору можна враховувати символіку року, але не варто обмежуватися лише нею. Краще підібрати палітру, яка пасуватиме до інтер’єру, кольору самої ялинки та загального стилю оселі.

У 2027 році варто звернути увагу на такі поєднання.

Бордовий, винний і золотий. Це один із варіантів для тих, хто любить класичне святкове оформлення з відчуттям розкоші. Глибокі червоні відтінки добре поєднуються із золотими деталями, а тепле світло гірлянди робить композицію затишнішою.

Для такого оформлення підійдуть:

бордові та винні кулі;

золоті підвіски;

скляні прикраси з глянцевою поверхнею;

банти з оксамитових стрічок;

декоративні елементи з перламутровим покриттям.

Серед варіантів, в які кольори прикрашати ялинку, є молочний, білий і натуральне дерево. Ця палітра підійде прихильникам мінімалізму та скандинавського стилю. Вона створює відчуття зимового спокою і не перевантажує простір яскравими деталями.

Для оформлення можна використати білі та молочні кулі, дерев’яні фігурки, плетені прикраси, текстильні банти й невеликі декоративні зірки. Особливо гармонійно виглядатиме тепла біла гірлянда.

Оливковий, шавлієвий і теракотовий. Поєднання природних відтінків підійде тим, хто хоче відійти від традиційного червоно-золотого оформлення. Оливковий і шавлієвий кольори добре виглядають на світлих ялинках, а теракотовий додає композиції виразності.

Як прикраси можна вибрати матові кулі, дерев’яні підвіски, текстильні елементи, шишки та невеликі декоративні фігурки.

Гранатовий, рожевий і сливовий. Це більш ніжна, але водночас насичена палітра. Вона підходить для оформлення, у якому хочеться поєднати традиційні новорічні кольори з романтичними деталями.

Основою можуть стати гранатові кулі, додатковими елементами — рожеві прикраси з перламутром, а сливовий варто залишити для невеликих акцентів.

Пудрово-блакитний, срібний і темно-синій. Така гама допоможе створити ефект зимового морозного ранку. Прозорі скляні підвіски, сріблясті кулі та насичені сині прикраси нагадуватимуть крижинки й сніг.

Для завершення композиції можна додати холодне біле освітлення, прозорі намистини та декоративні сніжинки.

Які прикраси та іграшки вибрати для ялинки у 2027 році

Під час оформлення новорічного дерева важливі не лише кольори, а й форми та матеріали прикрас. Саме вони визначають загальний характер композиції.

Фахівці міжнародної виставки Christmasworld, присвяченої святковому декору, визначили три основні напрями оформлення на сезон 2027 року. Серед них — поєднання природних матеріалів і скла, геометричних форм, незвичайних фактур та вишуканих декоративних елементів.

З огляду на ці тенденції для ялинки можна підібрати кілька типів прикрас:

Скляні кулі та прозорі підвіски. Вони залишаються універсальним варіантом для різних стилів. Особливо ефектно виглядають вироби з легким перламутровим блиском, рельєфною поверхнею або делікатним розписом.

Іграшки незвичних форм. Замість того щоб обмежуватися стандартними кулями, можна додати декоративні зірки, дзвіночки, бурульки, фігурки птахів, янголів або геометричні підвіски.

Дерев’яні та текстильні прикраси. Вони добре доповнюють природні палітри. Це можуть бути невеликі фігурки, банти, плетені елементи, прикраси з натуральної тканини.

Об’ємні декоративні елементи. Великі банти, фігурні підвіски та незвичайні прикраси допомагають зробити ялинку виразнішою. Головне — не розміщувати їх надто багато, щоб вони не перекривали одне одного.

Перлини та намистини. Такі деталі підійдуть для ніжного й елегантного оформлення. Їх можна використовувати як самостійні прикраси або доповнення до куль.

Як прикрасити ялинку залежно від її кольору

Одна й та сама палітра по-різному виглядатиме на зеленому, білому та засніженому дереві. Тому перед купівлею іграшок варто врахувати колір хвої.

Підбір прикрас за кольором ялинки:

Зелена ялинка. На класичному зеленому дереві добре помітні золоті, срібні, білі, бордові та рожеві прикраси. Якщо хочеться використати оливковий або темно-зелений декор, краще додати контрастні світлі елементи, щоб іграшки не губилися серед гілок.

Біла ялинка. На ній виразно виглядають насичені кольори. Можна вибрати бордовий, темно-синій, гранатовий або смарагдовий. Для більш стриманого оформлення підійдуть сріблясті та прозорі прикраси.

Засніжена ялинка. Оскільки її гілки вже мають світлий декоративний відтінок, краще не перевантажувати дерево великою кількістю кольорів. Гарно виглядатимуть бордові, золоті, сині або дерев’яні прикраси. Достатньо двох основних відтінків і кількох невеликих акцентів.

Скільки іграшок потрібно для новорічної ялинки

Кількість прикрас залежить від висоти дерева, густоти гілок і того, наскільки насиченим має бути оформлення. Для невеликої ялинки достатньо кількох десятків іграшок, тоді як пишне дерево потребуватиме більшої кількості декору.

Для ялинки заввишки приблизно 180 см можна орієнтуватися на 60-90 прикрас стандартного розміру. Щоб ялинка мала гармонійний вигляд, можна скористатися простим правилом розподілу кольорів:

60% — основний колір;

30% — додатковий;

10% — акцентний.

Наприклад, якщо основою обрано бордовий, більшість куль будуть саме цього відтінку. Золоті прикраси доповнять композицію, а кілька прозорих або перламутрових елементів стануть завершальними деталями.

Великі іграшки краще розміщувати ближче до стовбура, а маленькі — на кінчиках гілок. Так дерево матиме об’ємний вигляд, а прикраси не зливатимуться в одну суцільну композицію.

Що не можна вішати на ялинку у 2027 році

Є кілька поширених помилок, через які навіть дорогий декор може мати неохайний вигляд.

Не варто використовувати надто багато кольорів. Якщо всі відтінки однаково яскраві, ялинка втрачає цілісність. Краще обрати два основні кольори та один акцентний.

Не потрібно поєднувати прикраси різних стилів без спільної ідеї. Наприклад, велика кількість блискучих куль, дерев’яних фігурок і пластикових іграшок із різними малюнками може створити візуальний безлад.

Не варто перевантажувати гілки великими іграшками. Вони мають доповнювати дерево, а не закривати його.

Не слід змішувати різні відтінки білого світла без продуманого задуму. Тепла та холодна гірлянди разом іноді створюють неоднорідне освітлення.

Отже, для оформлення ялинки у 2027 році можна вибрати як звичні червоні та золоті відтінки, так і природні, пастельні чи холодні зимові кольори. Головне — поєднати прикраси між собою, врахувати особливості дерева та створити атмосферу, яка приноситиме радість усій родині.

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