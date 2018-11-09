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Трамп затвердив нові правила надання притулку у США

Згідно з новим планом Дональда Трампа, який він анонсував тиждень тому, іноземців, які порушують наказ президента про в’їзд у США через кордон з Мексикою, позбавлять права на подачу заяви про притулок.

Дональд Трамп

Про встановлення нового порядку подання заяв про надання притулку в США оголосили виконуючий обов’язки генпрокурора Метью Уїтакер і міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен, повідомляється на сайті Мін’юсту США.

Таким чином право на подачу прохання про притулок втратять іноземці, які порушують указ Трампа про тимчасову заборону або обмеження на в’їзд в США через американо-мексиканський кордон.

Президент тепер має широкі повноваження для припинення або заборони на в’їзд іноземців у США, якщо він вважатиме, що це послужить інтересам національної безпеки, наголошується у заяві американських чиновників.

На їх думку, американська система надання притулку переповнена необгрунтованими проханнями, що заважає давати притулок тим, хто його дійсно заслуговує.

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Нагадаємо, 2 листопада Дональд Трамп заявив, що США наступного тижня можуть затвердити новий план надання притулку, який виключає незаконне проникнення мігрантів у країну.

Фото: GettyImages

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