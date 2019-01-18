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У Чехії 70 лижників застрягли на підйомнику

Для порятунку лижників було задіяно гелікоптери.

У Чехії 70 лижників застрягли на підйомнику

На гірськолижному курорті Букова гора у Чехії зламався підйомник, через що 71 лижник опинився у пастці, пише видання Novinky.

Техніка зламалася через високе дерево, яке не витримало великої кількості снігу та впало на 1688-метровий підйомник. У цей момент гірськолижники та сноубордисти піднімалися в гори.

Читайте: Два метри снігу: лавина в Карпатах заблокувала дорогу

Для порятунку людей рятувальники задіяли гелікоптери. Загалом, спецоперація тривала 3 години. Протягом цього часу гірськолижний курорт не працював.

Нагадаємо, на українському гірськолижному курорті Драгобрат двоє лижників випали з сидіння підйомника.

Фото: novinky.cz

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