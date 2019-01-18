Для порятунку лижників було задіяно гелікоптери.
На гірськолижному курорті Букова гора у Чехії зламався підйомник, через що 71 лижник опинився у пастці, пише видання Novinky.
Техніка зламалася через високе дерево, яке не витримало великої кількості снігу та впало на 1688-метровий підйомник. У цей момент гірськолижники та сноубордисти піднімалися в гори.
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Для порятунку людей рятувальники задіяли гелікоптери. Загалом, спецоперація тривала 3 години. Протягом цього часу гірськолижний курорт не працював.
Нагадаємо, на українському гірськолижному курорті Драгобрат двоє лижників випали з сидіння підйомника.
Фото: novinky.cz
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