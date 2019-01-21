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Рада ЄС ввела санкції проти росіян за хімзброю – ЗМІ

Рада ЄС ухвалила рішення ввести санкції проти кількох осіб за використання хімічної зброї.

Європарламент ЄС

Журналіст Рікард Йозвяк повідомив у Twitter, що міністри закордонних справ ЄС ввели санкції за використання хімічної зброї проти чотирьох громадян РФ, п’ятьох громадян Сирії та однієї сирійської компанії.

Серед санкційних обмежень журналіст назвав заморожування активів та заборону в’їзду для зазначених осіб.

Йозвяк додав, що Рада ЄС має оприлюднити імена людей, які потрапили під санкції, сьогодні.

Читайте: Путін мріє про розвал Євросоюзу – Макрон

Нагадаємо, в Раді ЄС прийняли новий режим санкцій, які накладаються за використання і поширення хімічної зброї.

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