Справжнє ім’я Сергія Федотова, якого підозрюють в отруєнні колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки – Денис Сергєєв.
У групі Bellingcat дійшли висновку, що справжнє ім’я третього підозрюваного в організації отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля Сергія Федотова – Денис Сергєєв.
Він так само, як й інші підозрювані, є співробітником ГРУ. Підставну особу чоловік отримав у 2010 році і після цього подорожував країнами Європи та Азії.
Він часто з’являвся в гарячих точках за кілька днів до того, як там відбувалися події, які в підсумку з’являлися в новинах.
Так, після його прибуття до Болгарії через кілька днів місцевого підприємця і його сина отруїли речовиною, яку не вдалося встановити.
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Також команда, яка розслідувала отруєння Скрипалів стверджує, що в останні кілька місяців РФ намагалася видалити з відкритих джерел згадки щодо підозрюваних у справі.
До слова, в ЄС узгодили санкції, які планують ввести проти підозрюваних у справі щодо отруєння Сергія Скрипаля та його дочки.
Фото: Christopher Furlong/Getty Images