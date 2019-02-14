Справжнє ім’я Сергія Федотова, якого підозрюють в отруєнні колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки – Денис Сергєєв.

У групі Bellingcat дійшли висновку, що справжнє ім’я третього підозрюваного в організації отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля Сергія Федотова – Денис Сергєєв.

Він так само, як й інші підозрювані, є співробітником ГРУ. Підставну особу чоловік отримав у 2010 році і після цього подорожував країнами Європи та Азії.

Він часто з’являвся в гарячих точках за кілька днів до того, як там відбувалися події, які в підсумку з’являлися в новинах.

Так, після його прибуття до Болгарії через кілька днів місцевого підприємця і його сина отруїли речовиною, яку не вдалося встановити.

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Також команда, яка розслідувала отруєння Скрипалів стверджує, що в останні кілька місяців РФ намагалася видалити з відкритих джерел згадки щодо підозрюваних у справі.

До слова, в ЄС узгодили санкції, які планують ввести проти підозрюваних у справі щодо отруєння Сергія Скрипаля та його дочки.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images