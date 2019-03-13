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Трамп оголосив про заборону Boeing

Президент США Дональд Трамп наказує заборонити польоти Boeing 737 MAX 8 і MAX 9.

Трамп оголосив про заборону Boeing

Трамп вимагає припинити польоти Boeing 737 MAX 8 і MAX 9 в США.

Про це повідомляє The New York Times.

– Ми випустимо термінове розпорядження, що забороняє всі польоти з використанням 737 MAX 8 і 737 MAX 9 і інших літаків, пов’язаних з цією лінійкою, – заявив він.

Читайте: Заборонений Boeing: хто і чому відмовляється літати на 737 Max

Нагадаємо, що після авіакатастрофи в Ефіопії низка країн відмовилася від використання Boeing.

Раніше США відмовилися припиняти польоти, але звернулися до корпорації з вимогою оновити програмне забезпечення.

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