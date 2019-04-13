Під час протестів Жовтих жилетів у Парижі сталися сутички з поліцейськими.
У Парижі (Франція) між учасниками протестів Жовтих жилетів і поліції сталися сутички, під час яких правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ.
Поліцейські застосували спецзасоби після того, як кілька демонстрантів у масках почали кидати каміння, петарди і пляшки.
Правоохоронці кинули в їхній бік кілька гранат із сльозогінним газом.
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На площу Республіки, на якій проходить акція протесту, прибуло іще більше поліцейських для забезпечення правопорядку.
До слова, прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп закликав владу країни знизити податки через протести Жовтих жилетів.
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