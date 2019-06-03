Дональд Трамп прилетів до Великої Британії, де проведе три дні.

Борт номер один з американським лідером Дональдом Трампом приземлився у Лондоні.

Відео з літаком президента США в аеропорту Станстед опублікувало посольство США у Великій Британії.

Перед прильотом Трамп написав твіт про те, що хоче бути відмінним другом для Сполученого Королівства.

Також глава держави піддав критиці мера Лондона Садіка Хана за те, що градоначальник не підтримував візит президента США до Великої Британії.

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Трамп, образливо звертаючися до Хана “абсолютний невдаха”, порадив йому зосередитися на проблемі злочинності у Лондоні.

Як повідомлялося, Трамп збирається порушити питання звільнення українських моряків під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.