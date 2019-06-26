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В одному з міст США заборонили продаж електронних сигарет

Наглядова рада Сан-Франциско (США) заборонила продавати електронні сигарети у місті.

Електронна сигарета

Наглядова рада Сан-Франциско (США) вела заборону на продаж електронних сигарет. Щоб відповідна постанова набрала чинності, її має підписати мер міста Лондон Брід.

Постанова передбачає введення заборони на продаж, поширення і виготовлення електронних сигарет.

Обмеження щодо електронних сигарет у Сан-Франциско стали найбільшими серед всіх американських міст.

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Заборона почне діяти через сім місяців після підписання постанови і триватиме доки продаж електронних сигарет не схвалить Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

За порушення заборони загрожує штраф у розмірі $1 тис.

До слова, вчені виявили в димі електронних сигарет отруйні метали.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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