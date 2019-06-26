Наглядова рада Сан-Франциско (США) заборонила продавати електронні сигарети у місті.
Наглядова рада Сан-Франциско (США) вела заборону на продаж електронних сигарет. Щоб відповідна постанова набрала чинності, її має підписати мер міста Лондон Брід.
Постанова передбачає введення заборони на продаж, поширення і виготовлення електронних сигарет.
Обмеження щодо електронних сигарет у Сан-Франциско стали найбільшими серед всіх американських міст.
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Заборона почне діяти через сім місяців після підписання постанови і триватиме доки продаж електронних сигарет не схвалить Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.
За порушення заборони загрожує штраф у розмірі $1 тис.
До слова, вчені виявили в димі електронних сигарет отруйні метали.