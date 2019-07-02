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Чехія заборонила польоти російських авіакомпаній

Чехія анулювали дозволи на польоти низки російських авіакомпаній у свою країну.

Чехія заборонила польоти російських авіакомпаній

Влада Чехії анулювала дозволи на значну частину рейсів низки російських авіакомпаній до своєї країни.

Під обмеження потрапили Аерофлот, Победа (дочка Аерофлоту) та Уральські авіалінії. Мова йде про сполучення російських міст з Прагою та Карловими Варами.

За інформацією російських ЗМІ, Прага анулювала раніше видані дозволи на польоти через незадоволення умовами щодо транссибірських маршрутів для чеського національного перевізника.

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Нагадаємо, в Чехії запустили продаж квитків на поїзд Прага – Мукачеве.

Джерело: Інтерфакс

Фото: Dreamstime

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