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Факти / Світ / Росія

РФ заблокувала чверть Чорного моря для кораблів – ЗМІ

Росія до 19 серпня 2019 року перекрила п’ять районів Чорного моря, що становить чверть його загальної площі.

РФ заблокувала чверть Чорного моря для кораблів – ЗМІ

Згідно з міжнародними приписами мореплавцям,  РФ до 19 серпня 2019 року перекрила п’ять районів Чорного моря.

Причиною перекриття називають проведення заходів бойової підготовки, плавання небезпечне.

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Крім того, до цього, перед самим початком навчань Sea Breeze 2019, РФ міжнародним приписом №0698/2019 перекрила район площею в 8 тис кв. км. у Чорному морі, де повинна знаходитися одна з локацій міжнародних навчань за участю кораблів України, Болгарії, Румунії, Грузії, Великої Британії та США.

Раніше Факти ICTV писали, що

25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі Нікополь, Бердянськ і буксир Яни Капу.

Пізніше в посольстві РФ у Києві заявили, що моряки повертаються додому, а судно залишається в Ізмаїлі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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