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У Сенаті США проголосували за санкції проти Північного потоку-2

Комітет Сенату США проголосував за введення санкцій проти російського проекту Північний потік-2.

У Сенаті США проголосували за санкції проти Північного потоку-2

Санкції проти Північного потоку-2 підтримав комітет з міжнародних справ Сенату США.

20 членів комітету проголосували на підтримку санкцій, двоє – проти їхнього запровадження.

Схвалений законопроект авторства сенатора-республіканця Теда Круза і демократа Джина Шейхіна передбачає введення заборони на в’їзд до США, а також заморожування активів (знаходяться в юрисдикції США) тих осіб, які причетні до надання суден для укладання у морі трубопроводів Північного потоку-2 на глибині 30 м і більше.

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Зазначається, що санкції торкнуться двох компаній – Allseas Group SA (Швейцарія) та Saipem SpA (Італія).

Нагадаємо, у Парламентській асамблеї ОБСЄ ухвалили резолюцію проти Північного потоку-2.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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