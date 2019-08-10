На акцію протесту у Москві прийшла велика кількість відомих осіб в Росії.

На мітинг за допуск незалежних кандидатів до виборів у Мосміськдуму, який проходить у Москві на проспекті Сахарова, прийшли деякі російські знаменитості.

Так, у футболці з написом Свободу Єгору Жукову прийшов репер Oxxxymiron, який закликав своїх фанатів вийти на акцію протесту.

Відомий відеоблогер Юрій Дудь прийшов на акцію з російським прапором.

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Участь в протесті також взяли блогери Данила Поперечний та Ельдар Джарахов, репер Face і письменниця Людмила Уліцька.



















На протест у Москві прийшли російські знаменитості / 5 фотографий

До слова, у багатьох містах Росії провели акції протесту на підтримку Москви.

Фото: МБХ Медиа, Medialeaks