На акцію протесту у Москві прийшла велика кількість відомих осіб в Росії.
На мітинг за допуск незалежних кандидатів до виборів у Мосміськдуму, який проходить у Москві на проспекті Сахарова, прийшли деякі російські знаменитості.
Так, у футболці з написом Свободу Єгору Жукову прийшов репер Oxxxymiron, який закликав своїх фанатів вийти на акцію протесту.
Відомий відеоблогер Юрій Дудь прийшов на акцію з російським прапором.
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Участь в протесті також взяли блогери Данила Поперечний та Ельдар Джарахов, репер Face і письменниця Людмила Уліцька.
На протест у Москві прийшли російські знаменитості / 5 фотографий
До слова, у багатьох містах Росії провели акції протесту на підтримку Москви.
Фото: МБХ Медиа, Medialeaks
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