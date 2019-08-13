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Китай стягує армію до кордону з Гонконгом – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Пекін стягує до кордону з Гонконгом війська.

Китай стягує армію до кордону з Гонконгом – Трамп

Президент США Дональд Трамп, посилаючись на американську розвідку, повідомив, що Китай стягує війська до кордону з Гонконгом.

– Наша розвідка поінформувала нас про те, що китайський уряд переміщує військових до Гонконгу, – заявив Трамп у Twitter.

Також він закликав усі сторони проявляти спокій і висловив надію на мирне вирішення ситуації.

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Раніше китайські ЗМІ повідомляли, що Пекін направляє бронетехніку в провінцію Шеньчжень, яка межує з Гонконгом.

Крім того, Китай відмовив у проханні ВМС США про відвідування кораблями порту Гонконгу.

Нагадаємо, у Гонконзі тривають заворушення, поліція почала затримувати активістів в аеропорту.

Фото: Dreamstime

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