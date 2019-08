Президент США Дональд Трамп, посилаючись на американську розвідку, повідомив, що Китай стягує війська до кордону з Гонконгом.

– Наша розвідка поінформувала нас про те, що китайський уряд переміщує військових до Гонконгу, – заявив Трамп у Twitter.

Також він закликав усі сторони проявляти спокій і висловив надію на мирне вирішення ситуації.

Читайте: Барикади з візків: протестувальники в аеропорту Гонконгу готуються до сутичок

Раніше китайські ЗМІ повідомляли, що Пекін направляє бронетехніку в провінцію Шеньчжень, яка межує з Гонконгом.

Крім того, Китай відмовив у проханні ВМС США про відвідування кораблями порту Гонконгу.

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019