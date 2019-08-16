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Гренландія не продається! Данські політики відреагували на плани Трампа

У Данії назвали інтерес Трампа до купівлі Гренландії неправдоподібним жартом.

Гренландія не продається! Данські політики відреагували на плани Трампа

Данські політики прокоментували повідомлення про намір президента США Дональда Трампа купити Гренландію.

– Це, мабуть, першоквітневий жарт – але зовсім не в сезон, – написав колишній прем’єр-міністр Ларс Лекке Расмуссен.

Екс-міністр закордонних справ Мартін Лідегор сказав, що це жахлива думка з ризиком мілітаризації Гренландії і меншої незалежності гренландського народу – крім великої втрати для Данії.

Гренландія – найбільший в світі острів, розташований між Північним Льодовитим і Атлантичним океанами. Формально він входить до складу Королівства Данія, але має широку автономію.

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Зокрема, уряд Гренландії вирішує всі внутрішні питання, контролює всі корисні копалини острова. За Данією залишається контроль над обороною, зовнішньою і грошовою політикою.

– Про Трампа багато говорить те, що він дійсно вірить, що можна купити цілу країну і цілий народ.

Гренландія – це гренландці, а зараз не XIX століття. Не продається! – заявила депутат данського парламенту Пернілла Скіппер.

Населення Гренландії – близько 58 тис. осіб, 90% з них гренландські ескімоси. 80% території острова покрито льодом.

На території Гренландії знаходиться американська база ВВС, яка оснащена потужними радарами і системою раннього попередження  про наближення до території США міжконтинентальних балістичних ракетах.

Нагадаємо, Дональд Трамп проводить консультації, чи можуть США купити Гренландію, і уже попросив адвоката в Білому домі вивчити цю ідею.

Фото: Pixabay

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