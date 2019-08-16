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Трамп цікавиться, чи можуть США купити Гренландію

Дональд Трамп проводить консультації, чи можуть США купити Гренландію, і просив адвоката в Білому домі вивчити цю ідею.

Трамп цікавиться, чи можуть США купити Гренландію

Президент США Дональд Трамп має намір викупити у Данії острів Гренландія і вже обговорював таку можливість зі своїми радниками та адвокатами.

Американські ЗМІ повідомляють, що деякі помічники підтримали цей крок, заявивши, що це може бути хороший економічний крок. Інші сприйняли ідею Трампа як чергове захоплення президента.

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Гренландія – найбільший острів у світі. Основна маса населення Гренландії в 56 тис. людина живе на порізаних фіорди узбережжя, де немає льоду.

Нагадаємо, Трамп заявив, що чекає на Зеленського в Білому домі найближчим часом.

 Джерело: The Wall Street Journal

Фото: Pixabay

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