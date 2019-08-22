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Трамп скасує надання громадянства США для дітей мігрантів

Президент США Дональд Трамп серйозно розглядає скасування надання американського громадянства для дітей мігрантів.

Трамп скасує надання громадянства США для дітей мігрантів

У США готують указ про скасування надання американського громадянства для дітей мігрантів.

– Він (указ – Ред.) у розробці. Це (скасування громадянства – Ред.) трапиться, – заявив Дональд Трамп.

Президент США впевнений, що для цього не потрібно вносити зміни до Конституції, а буде достатньо одного президентського указу.

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– Ми серйозно думаємо з приводу права на громадянство для дітей мігрантів. Чесно кажучи, воно смішно.

Громадянство за правом ґрунту – тобто перейти кордон, народити дитину, і, вітаю, дитина – громадянин США, – сказав Трамп.

Нагадаємо, що у 2016 році під час передвиборної кампанії Трамп уже піднімав це питання. У минулому році він знову заговорив про цю ідею.

До речі, Служба громадянства та імміграції США готує зміни до тесту на американське громадянство.

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