Президент США Дональд Трамп чотирма твітами обвалив американські ринки на 1,5%.

Дональд Трамп зробив у Twitter чотири пости і підірвав американський ринок.

Він звинуватив Китай у крадіжці інтелектуальної власності, а також висунув вимогу до американських компаній шукати альтернативу ринку КНР. Президент США пообіцяв відповісти на нові мита Пекіна.

– Нам не потрібен Китай. Відверто кажучи, нам було б набагато краще без них. Китай заробляв на Штатах і крав у нас з року в рік, і цьому треба покласти край, – йдеться в одному з твітів.

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Станом на 19.05 індекс Dow Jones впав на 1,82% до 25774,78 пункту, індекс S & P 500 знизився на 1,95% до 2865,94 пункту, а технологічний NASDAQ впав на 2,33% до 7805.49 пункту.

Котирування нафти також прискорили падіння. Жовтневі ф’ючерси на Brent продавали у Лондоні у $58,76 за барель, що на $1,16 (1,94%) менше рівня закриття попередньої сесії.

До речі, напочатку серпня ціни на нафту Brent опустилися до $58,77 за барель.