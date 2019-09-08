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Парламент Великої Британії готує позови до Джонсона через Brexit

У парламенті Великої Британії готують судові позови проти прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона, якщо він не захоче відкладати Brexit.

Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не заперечує можливості проведення Brexit без угоди з Євросоюзом, однак в такому випадку проти нього готують судові позови.

Таким чином у парламенті хочуть не допустити так званого жорсткого виходу з ЄС.

Наразі закон, який вимагає просити Євросоюз перенести дату Brexit повинен отримати згоду королеви.

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Якщо Джонсон відмовиться дотримуватися нового закону, то йому може загрожувати тюремне ув’язнення.

До слова, Борис Джонсон заявив, що краще “помре в канаві”, ніж знову попросить відкласти Brexit.

Джерело: ВВС

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