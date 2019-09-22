Жертва отруєння Новачком у Великій Британії Чарлі Роулі хоче від РФ компенсації у вигляді щонайменше £100 тис. за свої страждання.

Житель Великої Британії Чарлі Роулі два тижні пробув у комі після отруєння препаратом Новачок.

Він також втратив свою дівчину, і за свої страждання вимагатиме від Росії компенсації щонайменше у £100 тис. Він вже найняв одного з найкращих адвокатів з таких справ Патріка Магваєра.

– Це дуже вплинуло на моє життя. Я хочу справедливості, – сказав Роулі.

Читайте: Отруєння у Солсбері: де зараз Скрипалі та хто стоїть за хіматакою

В свою чергу, адвокат розповів, що чоловік й досі страждає від побічних ефектів отруєння.

Проте він більше занепокоєний тим, щоб була розкрита правда про події у Солсбері.

До слова, 26 серпня США ввели другий пакет санкцій проти Росії за отруєння Скрипалів.