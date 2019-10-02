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У Грузії помер автор музики до Міміно і Кін-дза-дза Гія Канчелі

Грузинський композитор Гія Канчелі помер на 84 році життя.

У Грузії помер автор музики до Міміно і Кін-дза-дза Гія Канчелі

Гія Канчелі помер від тривалої хвороби.

Композитор прославився не тільки операми і симфонічними творами, а й музикою для театральних вистав і кінофільмів, серед яких МіміноКін-дза-дзаНе горюй.

Читайте: Помер перший президент Криму Юрій Мєшков

Гія Канчелі народився у 1935 році у Тбілісі, там же закінчив консерваторію і написав сім симфоній. З 1991 року проживав у Німеччині та Голландії.

Нагадаємо, народний артист СРСР, режисер Марк Захаров помер на 86-му році життя.

Джерело: Імеді

Фото: primephonic

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