Грузинський композитор Гія Канчелі помер на 84 році життя.
Гія Канчелі помер від тривалої хвороби.
Композитор прославився не тільки операми і симфонічними творами, а й музикою для театральних вистав і кінофільмів, серед яких Міміно, Кін-дза-дза, Не горюй.
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Гія Канчелі народився у 1935 році у Тбілісі, там же закінчив консерваторію і написав сім симфоній. З 1991 року проживав у Німеччині та Голландії.
Нагадаємо, народний артист СРСР, режисер Марк Захаров помер на 86-му році життя.
Джерело: Імеді
Фото: primephonic
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