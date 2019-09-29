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Помер перший президент Криму Юрій Мєшков

Юрій Мєшков помер на 74-му році життя в лікарні підмосковського Красногорська.

Помер перший президент Криму Юрій Мєшков

Юрій Мєшков переніс інсульт у Туреччині, куди він приїхав з дружиною на відпочинок. Його на добу вводили у штучну кому. Про смерть політика повідомила його донька Маріанна Мєшкова на своїй сторінці у Facebook.

Читайте: Помер екс-президент Франції Жак Ширак

Юрій Мєшков був першим і єдиним президентом Криму з лютого 1994 року до березня 1995 року. Після цього посада була скасована.

Раніше Факти ICTV писали, що  колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе помер 6 вересня у віці 95 років.

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