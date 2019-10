Трамп звинуватив Пелосі в скоєнні особливо тяжкого злочину.

Він сказав, що Пелосі знала про брехню і масові фальсифікації глави спецкомітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа, якого президент США раніше різко критикував і навіть закликав заарештувати.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про запуск процедури імпічменту Дональда Трампа через ймовірний тиск на президента України Володимира Зеленського під час скандальної телефонної розмови.

Nancy Pelosi knew of all of the many Shifty Adam Schiff lies and massive frauds perpetrated upon Congress and the American people, in the form of a fraudulent speech knowingly delivered as a ruthless con, and the illegal meetings with a highly partisan “Whistleblower” & lawyer…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 жовтня 2019 р.