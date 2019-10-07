PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Трамп запропонував оголосити імпічмент спікеру Палати представників Пелосі

Президент США Дональд Трамп запропонував почати процедуру імпічменту стосовно спікера палати представників Ненсі Пелосі, яка ініціювала таку ж процедуру проти нього.

Трамп запропонував оголосити імпічмент спікеру Палати представників Пелосі

Трамп звинуватив Пелосі в скоєнні особливо тяжкого злочину.

Він сказав, що Пелосі знала про брехню і масові фальсифікації глави спецкомітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа, якого президент США раніше різко критикував і навіть закликав заарештувати.

– На мою думку, це означає, що їм і тим, хто зловмисно вступав з ними в змову, повинен бути негайно оголошений імпічмент, – зазначив він.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про запуск процедури імпічменту Дональда Трампа через ймовірний тиск на президента України Володимира Зеленського під час скандальної телефонної розмови.

Читайте: У США не виключають імпічмент Трампа через можливий тиск на Зеленського

Нагадаємо, голова комітету з розвідки палати представників Адам Шифф заявив, що якщо це буде доведено, то імпічмент Трампа може стати єдиним виходом.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

володимир зеленський
Україна і США можуть створити слідчий комітет щодо справи Байдена – Зеленський
Другий свідок розмови Трампа з Зеленським дав показання
Другий свідок розмови Трампа з Зеленським дав показання
У барі США сталася стрілянина – четверо загиблих
У барі США сталася стрілянина – четверо загиблих
Трамп не висував вимоги в обмін на зустріч – Зеленський
Трамп не висував вимоги в обмін на зустріч – Зеленський
Віза США
США не дозволятиме в’їзд іммігрантам без медичного страхування
КНДР-США
У США не вважають провальними переговори з КНДР щодо денуклеаризації
Трамп не хотів проводити телефонну розмову із Зеленським – ЗМІ
Трамп не хотів проводити телефонну розмову із Зеленським – ЗМІ
віза польща
США ввели безвізовий режим для Польщі
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка