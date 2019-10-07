Президент США Дональд Трамп запропонував почати процедуру імпічменту стосовно спікера палати представників Ненсі Пелосі, яка ініціювала таку ж процедуру проти нього.

Трамп звинуватив Пелосі в скоєнні особливо тяжкого злочину.

Він сказав, що Пелосі знала про брехню і масові фальсифікації глави спецкомітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа, якого президент США раніше різко критикував і навіть закликав заарештувати.

– На мою думку, це означає, що їм і тим, хто зловмисно вступав з ними в змову, повинен бути негайно оголошений імпічмент, – зазначив він.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про запуск процедури імпічменту Дональда Трампа через ймовірний тиск на президента України Володимира Зеленського під час скандальної телефонної розмови.

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Nancy Pelosi knew of all of the many Shifty Adam Schiff lies and massive frauds perpetrated upon Congress and the American people, in the form of a fraudulent speech knowingly delivered as a ruthless con, and the illegal meetings with a highly partisan “Whistleblower” & lawyer… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, голова комітету з розвідки палати представників Адам Шифф заявив, що якщо це буде доведено, то імпічмент Трампа може стати єдиним виходом.