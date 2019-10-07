До кінця тижня Євросоюз планує визначитися щодо укладання угоди з Великою Британією стосовно Brexit.

Президент Франції Еммануель Макрон під час розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном заявив, що переговори стосовно угоди щодо Brexit просуватимуться швидше.

ЄС планує дати відповідь щодо можливості укладання угоди про вихід Великої Британії до кінця тижня.

Наразі розглядається можливість угоди щодо Brexit з дотриманням поваги до принципів ЄС.

Читайте: Загроза жорсткого Brexit цілком реальна – Юнкер

Під час розмови Джонсон представив найновіші пропозиції, які стосуються виходу Великої Британії з Євросоюзу.

До слова, Борис Джонсон заявив, що його уряд розробляє нову угоду щодо Brexit.