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Євросоюз збирається ухвалити рішення щодо угоди про Brexit цього тижня

До кінця тижня Євросоюз планує визначитися щодо укладання угоди з Великою Британією стосовно Brexit.

Brexit

Президент Франції Еммануель Макрон під час розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном заявив, що переговори стосовно угоди щодо Brexit просуватимуться швидше.

ЄС планує дати відповідь щодо можливості укладання угоди про вихід Великої Британії до кінця тижня.

Наразі розглядається можливість угоди щодо Brexit з дотриманням поваги до принципів ЄС.

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Під час розмови Джонсон представив найновіші пропозиції, які стосуються виходу Великої Британії з Євросоюзу.

До слова, Борис Джонсон заявив, що його уряд розробляє нову угоду щодо Brexit.

Джерело: Интерфакс

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