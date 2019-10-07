Скандал навколо телефонної розмови президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа може використати Росія, щоб просувати свої інтереси.

Росія може використати скандал навколо телефонної розмови президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, який частково стосувався газового сектору, і наполягати, щоб Європа просувала проект Північний потік-2.

Також Кремль може спробувати використати ситуацію для того, щоб показати Україну як країну, якою нібито неправильно керують.

Експерти вважають, що Росія намагається максимально послабити Зеленського, Трампа та екс-віце-президента США Джо Байдена.

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Проте РФ наразі важко зробити ворога з президента України, адже він уникає націоналістичних гасел і має високу популярність.

До слова, про деталі телефонної розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа розповів іще один свідок.