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США можуть вийти з Договору про відкрите небо

Голова комітету Палати представників з міжнародних справ Еліот Енгель заявив про плани США вийти з Договору про відкрите небо.

ВПС США

На сайті комітету Палати представників з міжнародних справ опубліковано лист його голови Еліота Енгеля, адресований раднику президента з нацбезпеки Роберту О’Брайєну, в якому він висловлює протест щодо планів виходу США з Договору про відкрите небо.

– Я глибоко стурбований повідомленнями, що адміністрація Трампа розглядає вихід із Договору про відкрите небо, і рішуче закликаю вас утриматись від цього необачного рішення, – йдеться у зверненні.

На його думку, цей крок принесе користь лише РФ, а також зашкодить партнерам.

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– Союзники та партнери по НАТО, зокрема Україна, неодноразово підкреслювали важливість Договору про відкрите небо для їх зусиль щодо моніторингу російських військових, – наголосив конгресмен.

До слова, Договір про відкрите небо передбачає можливість його учасникам здійснювати взаємні обльоти територій.

Нагадаємо, рік тому Дональд Трамп заморозив кошти на програму Відкрите небо, що передбачає спостережні польоти військових над територією США та РФ.

Джерелоforeignaffairs.house.gov

Фото: Dreamstime

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