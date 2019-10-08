США розробляють нові озброєння і підводні човни нового зразка.
Президент Дональд Трамп заявив, що США розробляють нові озброєння і оновлюють ядерні.
За його словами, в найближчі чотири-п’ять тижнів США продемонструють деякі нові збройні системи.
– Ми зараз розробляємо неймовірні нові озброєння. У нас є такі озброєння, які ніхто навіть не може собі уявити, – сказав він.
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Також Трамп додав, що США працюють над розвитком і оновленням ядерних озброєнь.
– Ми будуємо підводні човни, про які навіть ніхто не може подумати. Сподіваюся, нам ніколи не доведеться їх використовувати, – сказав він.
Нагадаємо, Трамп пригрозив Туреччині крахом економіки у разі, якщо країна вчинить “заборонені” дії в Сирії після виведення американських військ.
Джерело: Білий дім