У Канаді створили монету номіналом 20 канадських доларів та присвятили її прибульцям.
У Канаді викарбували монету номіналом 20 доларів, яка змінюється залежно від освітлення.
Монета присвячена інциденту, який стався 4 жовтня 1967 року на південному заході провінції Нова Шотландія. Тоді багато людей заявляли, нібито вони стали свідками аварії НЛО.
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На лицевій стороні монети зображені три рибалки, які вказують на летючу тарілку.
Раніше Факти ICTV писали, щоДо слова, засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що наразі у людства немає доказів, які свідчили б про існування прибульців.
Джерело: Королівський канадський монетний двір
Фото: Королівський канадський монетний двір
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