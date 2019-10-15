У Канаді створили монету номіналом 20 канадських доларів та присвятили її прибульцям.

У Канаді викарбували монету номіналом 20 доларів, яка змінюється залежно від освітлення.

Монета присвячена інциденту, який стався 4 жовтня 1967 року на південному заході провінції Нова Шотландія. Тоді багато людей заявляли, нібито вони стали свідками аварії НЛО.

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На лицевій стороні монети зображені три рибалки, які вказують на летючу тарілку.

Раніше Факти ICTV писали, щоДо слова, засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що наразі у людства немає доказів, які свідчили б про існування прибульців.

Джерело: Королівський канадський монетний двір

Фото: Королівський канадський монетний двір