PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Світиться у темряві: у Канаді створили монету, присвячену прибульцям

У Канаді створили монету номіналом 20 канадських доларів та присвятили її прибульцям.

Світиться у темряві: у Канаді створили монету, присвячену прибульцям

У Канаді викарбували монету номіналом 20 доларів, яка змінюється залежно від освітлення.

Монета присвячена інциденту, який стався 4 жовтня 1967 року на південному заході провінції Нова Шотландія. Тоді багато людей заявляли, нібито вони стали свідками аварії НЛО.

Читайте: Прибульців можуть знайти в найближчі 30 років – нобелівський лауреат Квелоц

На лицевій стороні монети зображені три рибалки, які вказують на летючу тарілку.

Раніше Факти ICTV писали, щоДо слова, засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що наразі у людства немає доказів, які свідчили б про існування прибульців.

Джерело: Королівський канадський монетний двір

Фото: Королівський канадський монетний двір

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Копійки
З 1 жовтня українці не зможуть розраховуватися монетами 1, 2 та 5 копійок
Джастін Трюдо
Трюдо розпустив парламент Канади
5 грн
Монети номіналом 5 гривень з’являться восени – НБУ
Суперсучасне обладнання і нові знання: як стажуються українські лікарі в Канаді
Суперсучасне обладнання і нові знання: як стажуються українські лікарі в Канаді
Андрій Портнов
ГПУ попросила Канаду зняти санкції з Портнова
сніг у Канаді
Сніг у Канаді: на вулиці +20 та 30 см опадів
Вибух у Канаді
Зруйнувало сім будинків – в Канаді через ДТП вибухнув газопровід
Ярослав Мудрий монета
НБУ вводить в обіг монету, присвячену Ярославу Мудрому
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка