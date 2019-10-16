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Трамп може допустити розкол НАТО – Байден

Президент США Дональд Трамп може допустити розкол НАТО, оскільки схильний довіряти Росії.

Джо Байден

Екс-віце-президент США Джо Байден вважає, що президент США Дональд Трамп діє безладно і переживає лише за своє переобрання на пост.

Через хибну політику щодо Росії Трамп може допустити розкол НАТО.

– Росія намагається впливати і розколоти НАТО, і що робить президент (США Дональд Трамп- Ред.)? Він каже: Я вірю президенту Росії Володимиру Путіну, я не вірю нашій розвідці, – сказав Байден.

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Екс-віце-президент США також заявив про те, що Трамп не продемонстрував готовність Сполучених Штатів виконувати зобов’язання щодо відповіді НАТО на напад на одного з членів Альянсу.

До слова, видання New York Times вважає, що Дональд Трамп намагається загальмувати українську демократію.

Джерело: CNN

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