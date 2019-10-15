Сьогодні Україна має надзвичайно сильну демократію, але її розвиток намагається загальмувати президент США Дональд Трамп.

Через п’ять років після Революції гідності Україна має надзвичайно енергійну демократію, яка намагається побороти корупцію, що давно існує в країні.

У New York Times вважають, що президент США Дональд Трамп намагається використати підтримку, яку надають Україні, щоб вона почала розслідування, які допоможуть йому політично.

Цим глава США намагається змусити Україну бути більш корумпованою, хоча вона веде активну боротьбу з корупцією.

Читайте: Такого не було навіть у Білому домі – іноЗМІ про прес-конференцію Зеленського

Нові українські лідери рухаються у протилежному напрямку від етнічного розколу, за допомогою якого Віктор Янукович став четвертим президентом України, проте Трамп називав їх “жахливими людьми”.

– Україна, попри все, що сказав Трамп, — це історія успіху у Східній Європі. Якщо Україна досягає успіху, всі в регіоні стежать за цим: в Молдові, Білорусі, на Кавказі, в Центральній Азії, – розповіла виданню голова Громадського телебачення Наталія Гуменюк.

Проте у президента США немає зацікавленості у розвитку ліберальної демократії, що викликає тривогу у багатьох українських реформаторів.

До слова, екс-посол України в США Валерій Чалий розповів, що процедура зняття секретності з розмови між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом не проводилася.

Джерело: New York Times