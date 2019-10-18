У Білому домі визнали, що тиснули на Україну з метою почати розслідування проти Джо Байдена.

Виконуючий обов’язки начальника штабу Білого дому Мік Малвані підтвердив, що президент Дональд Трамп заморозив майже $400 млн у вигляді допомоги в цілях безпеки для України, а частково для тиску з метою розслідування дій демократів.

Він наголосив, що знає лише про запит США щодо розслідування справи з приводу злому сервера Демократичного національного комітету у 2016 році.

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Малвані не став уточнювати, що в оприлюдненому листуванні американських дипломатів йшлося про спроби змусити Україну взяти на себе зобов’язання провести розслідування щодо Burisma, компанії, в правлінні якого був син колишнього віце-президента Джо Байдена.

– Тому ми і затримали виділення грошей, – сказав Малвані.

Після тижнів заперечення Білим домом будь-якого тиску на Україну через військову допомогу, Малвані підтвердив це і запропонував “змиритися вже”.

– Ми постійно робимо так у зовнішній політиці, – сказав він про методи адміністрації Трампа.

До слова, 10 жовтня екс-віце-президент США Джо Байден підтримав ідею оголошення імпічменту американського президента Дональда Трампа.