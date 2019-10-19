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Парламент Великої Британії ухвалив поправку про відстрочку Brexit

Згідно з новою поправкою, парламентарії не зможуть проголосувати за угоду з ЄС поки не будуть ухвалені усі закони, необхідні для “розриву” з європейською спільнотою.

Парламент Великої Британії ухвалив поправку про відстрочку Brexit

Парламент Великобританії в суботу, 19 жовтня, ухвалив поправку про відстрочку Brexit.

Текст поправки, за яку проголосували 322 законодавців нижньої палати парламенту (проти – 306 депутатів), передбачає, що голосування про угоду з ЄС неможливе до тих пір, поки Палата громад не ухвалить усі закони, необхідні для “розлучення” з європейською спільнотою.

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Таким чином, через ухвалення поправки голосування щодо угоди з ЄС, яке намічене на вечір суботи, не має сенсу.

До слова, раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що з ЄС вдалося укласти нову угоду про Brexit.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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