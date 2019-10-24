Дональд Трамп заявив, що не знає голову дипломатичної місії США в Україні Вільяма Тейлора і назвав його представником внутрішньопартійної опозиції до себе.

Президент США Дональд Трамп назвав голову дипломатичної місії США в Україні Вільяма Тейлора представником опозиції до себе всередині Республіканської партії.

У своїх свідченнях перед Конгресом Вільям Тейлор заявив, що адміністрація Трампа хотіла, щоб Володимир Зеленський публічно заявив про початок розслідування щодо буцімто втручання України у вибори президента США 2016 року та щодо компанії Burisma.

Він додав, що виконання вимог Трампа розглядалось адміністрацією США, як передумова відновлення замороженої підтримки Україні.

– Республіканець антитрампівець Джон Беллінгер представляє дипломата антитрампівця Білла Тейлора (якого я не знаю) у свідченнях перед Конгресом, – написав Трамп.

Never Trumper Republican John Bellinger, represents Never Trumper Diplomat Bill Taylor (who I don’t know), in testimony before Congress! Do Nothing Democrats allow Republicans Zero Representation, Zero due process, and Zero Transparency…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019

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– Було би чудово, якби люди в адміністрації Трампа, які (сподіваюсь!) бажають якнайкращого, припинили би наймати принципових противників Трампа, які ще гірші за нероб-демократів. Нічого хорошого з ними не буває, – заявив Трамп.

It would be really great if the people within the Trump Administration, all well-meaning and good (I hope!), could stop hiring Never Trumpers, who are worse than the Do Nothing Democrats. Nothing good will ever come from them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019

Нагадаємо, 18 жовтня виконувач обов’язків начальника штабу Білого дому Мік Малвані підтвердив, що президент Дональд Трамп заморозив майже $400 млн у вигляді допомоги в цілях безпеки для України, а частково з метою розслідування дій демократів.