Президент США Дональд Трамп назвав голову дипломатичної місії США в Україні Вільяма Тейлора представником опозиції до себе всередині Республіканської партії.

У своїх свідченнях перед Конгресом Вільям Тейлор заявив, що адміністрація Трампа хотіла, щоб Володимир Зеленський публічно заявив про початок розслідування щодо буцімто втручання України у вибори президента США 2016 року та щодо компанії Burisma.

Він додав, що виконання вимог Трампа розглядалось адміністрацією США, як передумова відновлення замороженої підтримки Україні.

Never Trumper Republican John Bellinger, represents Never Trumper Diplomat Bill Taylor (who I don’t know), in testimony before Congress! Do Nothing Democrats allow Republicans Zero Representation, Zero due process, and Zero Transparency….

It would be really great if the people within the Trump Administration, all well-meaning and good (I hope!), could stop hiring Never Trumpers, who are worse than the Do Nothing Democrats. Nothing good will ever come from them!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019