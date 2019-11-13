Венеція (Італія) потерпає від сильної повені, а рівень води в місті піднявся до позначки в 187 см, що є 50-річним максимумом.

Повінь у Венеції 2019 стала найбільшою за останні 50 років. Рівень води піднявся на 1,87 см і спричинив затоплення більшої частини італійського міста.

Мер Луїджі Бруньяро заявив, що повінь у Венеції 2019 є прямим результатом зміни клімату.

Дивіться: Венеція пішла під воду: затопило 15% території міста

Під водою опинилися популярні туристичні об’єкти. Площа Сан-Марко була однією з найбільш постраждалих. Базиліка Святого Марка була затоплена в шостий раз за більш ніж тисячу років.

Також в результаті повені у Венеції 2019 є жертви. Один чоловік загинув від удару струмом, коли відкачував воду зі свого будинку. Друга людина була знайдена мертвою в іншому місці.

Туристи продовжують публікувати в Instagram фото затопленого міста.











































Повінь у Венеції 2019 стала найбільшою за 50 років: як виглядає місто / 11 фотографий

За ситуацією в місті можна спостерігати і через веб-камеру.

Як виглядає Венеція після повені онлайн

Нагадаємо, станом на ранок 13 листопада рівень води у Венеції становив 144 см.