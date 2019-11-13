Венеція (Італія) потерпає від сильної повені, а рівень води в місті піднявся до позначки в 187 см, що є 50-річним максимумом.
Повінь у Венеції 2019 стала найбільшою за останні 50 років. Рівень води піднявся на 1,87 см і спричинив затоплення більшої частини італійського міста.
Мер Луїджі Бруньяро заявив, що повінь у Венеції 2019 є прямим результатом зміни клімату.
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Під водою опинилися популярні туристичні об’єкти. Площа Сан-Марко була однією з найбільш постраждалих. Базиліка Святого Марка була затоплена в шостий раз за більш ніж тисячу років.
Також в результаті повені у Венеції 2019 є жертви. Один чоловік загинув від удару струмом, коли відкачував воду зі свого будинку. Друга людина була знайдена мертвою в іншому місці.
Туристи продовжують публікувати в Instagram фото затопленого міста.
За ситуацією в місті можна спостерігати і через веб-камеру.
Як виглядає Венеція після повені онлайн
Нагадаємо, станом на ранок 13 листопада рівень води у Венеції становив 144 см.