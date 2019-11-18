У Холіоке в штаті Массачусетс поліція заарештувала батька 5-річного хлопчика, який приніс в школу наркотики.

У Холіоке в США 5-річна дитина принесла у початкову школу Лоуренса кокаїн і заявила, що він змушує її відчувати себе Людиною-павуком.

Хлопчик показав кокаїн вчителю і сказав, що поклав його в рот і це змусило його “відчути себе Людиною-павуком”. Вчитель повідомив про це директора школи, який викликав поліцію.

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Поліцейські викликали медиків і відправили хлопчика в лікарню.

Після цього поліція приїхала до будинку дитини, де знайшла його батька Бенні Гарсію. У нього виявили 38 пакетиків з кокаїном і 170 з героїном. Всі вони були підписані Spiderman. Чоловіка звинуватили в зберіганні наркотиків.

Також в будинку Гарсії жила ще одна дитина зі своєю матір’ю. Тепер дітей віддадуть до притулків, а для чоловіка призначений суд на 20 листопада.

Нагадаємо, влітку легкоатлетку з Нідерландів Мадію Гафур заарештували в Німеччині. Жінку спіймали з 50 кг метамфетаміну та екстазі.

Джерело: wwlp