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Факти / Спорт

Легкоатлетку з Нідерландів затримали з 50 кг метамфетаміну та екстазі

Нідерландську легкоатлетку Мадію Гафур затримали у Німеччині з 50 кг метамфетаміну та екстазі.

Метамфетамин

Легкоатлетка з Нідерландія Мадія Гафур арештована у Німеччині. Жінку спіймали з 50 кг метамфетаміну та екстазі.

Учасницю Олімпійських ігор 2016 року затримали в середині червня під час перевірки її автомобіля на німецькому кордоні з Арнемом.

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Наркотики були сховані в багажнику її авто.

Передбачається, що Гафур планувала ввести велику партію наркотиків з Німеччини до Нідерландів.

Нагадаємо, екс-футболіста збірної Колумбії заарештували за наркоторгівлю.

ДжерелоDutch News

Фото: Dreamstime

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