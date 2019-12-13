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Коли Велика Британія залишить ЄС – дата

Велика Британія може залишити Європейський союз до 31 січня 2020 року.

Коли Велика Британія залишить ЄС – дата

Парламентські вибори у Великій Британії завершилися перемогою правлячої Консервативної партії прем’єр-міністра Бориса Джонсона – не менше 362 місць у Палаті громад (уряд більшості – 326).

Читайте: ЄС і Велика Британія досягли домовленостей щодо Brexit – Джонсон

Перемога консерваторів означає, що угода про умови Brexit, укладену прем’єром Джонсоном з Брюсселем, буде дуже скоро схвалена новим парламентом, і вихід Сполученого королівства з Євросоюзу, намічений на 31 січня 2020 року, стане реальністю.

Раніше Факти ICTV писали, що у Євросоюзі готові до того, щоб надати відстрочку Brexit до лютого 2020 року.

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