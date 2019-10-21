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Євросоюз готовий відкласти Brexit до лютого 2020 року

ЄС планує відкласти Brexit, якщо у парламенті Великої Британії не зможуть домовитися з урядом.

Brexit

У Європейському Союзі готуються ухвалити рішення щодо продовження Brexit до лютого 2020 року.

Це планують зробити у разі, якщо прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не зможе досягти домовленостей з парламентом.

До 22 жовтня ЄС планує оцінити можливості проходження договору щодо Brexit і тільки після цього ухвалюватиме рішення про продовження процесу.

Читайте: ЄС і Велика Британія досягли домовленостей щодо Brexit – Джонсон

У разі, якщо у Великій Британії призначать другий референдум або у Джонсона виникнуть проблеми всередині країни, Євросоюз порушить питання про те, щоб відкласти Brexit навіть до червня 2020 року.

До слова, парламент Великої Британії ухвалив поправку, яка не дає проголосувати за угоду з Євросоюзом до ухвалення необхідних для Brexit законів.

Джерело: The Times

Фото: Dreamstime

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