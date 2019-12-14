США планують виділити кошти на енергобезпеку України і Європи

В Конгрес США внесли законопроект, який пропонує виділити $1 млрд на забезпечення енергетичної безпеки країн Європи.
У законопроекті США щодо енергобезпеки передбачено, що $1 млрд виділять країнам Східної та Центральної Європи для будівництва енергетичної інфраструктури компаніями Сполучених Штатів.
Зокрема, кошти на зазначену ціль планують виділили Україні.
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Віце-прем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба під час зустрічі з членами Конгресу США підтримав ухвалення зазначеного законопроекту.
– Це дозволить диверсифікувати потоки природного газу та зменшити залежність від російських енергоресурсів… Йдеться не лише про Україну, а про стратегічний баланс у всьому регіоні, зокрема, про вплив Росії у Центральній Європі та на Західних Балканах, – сказав Кулеба.
До слова, Конгрес США схвалив проект закону про державну оборону, в якому закладено виділення $300 млн для України.