Володимир Путін на великій прес-конференції 2019 проігнорував запитання про те, чи є він батьком Марії Воронцової та Катерини Тихонової.

Президент Росії Володимир Путін уникнув відповіді на запитання про те, чи є його дочками Марія Воронцова і Катерина Тихонова.

Кореспондент Російської служби BBC нагадала, що Путін раніше говорив, що його діти бізнесом не займаються, але за минулий рік компанії, в яких працюють Тихонова і старша дочка Путіна, багато заробили.

– Коли ви визнаєте, що вони ваші діти? Коли вони стануть відкритими для суспільства, як діти інших світових лідерів? – запитала журналістка.

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Путін на це запропонував “поколупатися докладніше”, щоб дізнатися, “який у них бізнес, чи є він, хто їм допомагає”, але запитання про спорідненість проігнорував.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США підтвердило, що Тихонова – дочка Володимира Путіна. А потім застосувало санкції проти її чоловіка Кирила Шамалова.