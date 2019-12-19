PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Путін про поглинання РФ Білорусі: Виконано тільки 10% договору

Основна частина договору про інтеграцію Білорусі в Російську Федерацію не виконана, заявив Володимир Путін на великій прес-конференції 2019.

Путін про поглинання РФ Білорусі: Виконано тільки 10% договору

Москва і Мінськ продовжують переговори про інтеграцію Білорусі в Російську Федерацію.

– Політична воля є, – заявив президент РФ Володимир Путін.

Російський лідер впевнений, що процес потрібно завершити, але нині виконано лише 10% пунктів договору про створення Союзної держави.

Читайте: Протести в Мінську: білоруси вийшли на акцію проти інтеграції з РФ

– Тому те, що у нас з Білоруссю відбувається таке зближення. Я цьому дуже радий, – сказав він.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, про що домовилися Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі у Сочі та чи поглине РФ Білорусь.

Фото: Кремль

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ігнор: Путін відмовився визнати Воронцову і Тихонову своїми дочками
Ігнор: Путін відмовився визнати Воронцову і Тихонову своїми дочками
Володимир Путін
Росія збереже транзит газу через Україну – Путін
Його президентство не закінчується: Путін про імпічмент Трампа
Його президентство не закінчується: Путін про імпічмент Трампа
Володимир Путін
Взяли мене за горло: Путін про “адміністрації Л/ДНР” і виведення військ
Путін оцінив можливість зустрічі з Зеленським у квітні
Путін оцінив можливість зустрічі з Зеленським у квітні
Путін сказав, що думає про Зеленського
Путін сказав, що думає про Зеленського
Наслідки нормандського саміту: чим може закінчитися розведення військ на Донбасі
Наслідки нормандського саміту: чим може закінчитися розведення військ на Донбасі
Різанина у Сребрениці меморіал
Різанина у Сребрениці: що відомо про масштабний військовий злочин
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка