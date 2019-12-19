Основна частина договору про інтеграцію Білорусі в Російську Федерацію не виконана, заявив Володимир Путін на великій прес-конференції 2019.
Москва і Мінськ продовжують переговори про інтеграцію Білорусі в Російську Федерацію.
– Політична воля є, – заявив президент РФ Володимир Путін.
Російський лідер впевнений, що процес потрібно завершити, але нині виконано лише 10% пунктів договору про створення Союзної держави.
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– Тому те, що у нас з Білоруссю відбувається таке зближення. Я цьому дуже радий, – сказав він.
Нагадаємо, Факти ICTV писали, про що домовилися Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі у Сочі та чи поглине РФ Білорусь.
Фото: Кремль
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