Основна частина договору про інтеграцію Білорусі в Російську Федерацію не виконана, заявив Володимир Путін на великій прес-конференції 2019.

Москва і Мінськ продовжують переговори про інтеграцію Білорусі в Російську Федерацію.

– Політична воля є, – заявив президент РФ Володимир Путін.

Російський лідер впевнений, що процес потрібно завершити, але нині виконано лише 10% пунктів договору про створення Союзної держави.

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– Тому те, що у нас з Білоруссю відбувається таке зближення. Я цьому дуже радий, – сказав він.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, про що домовилися Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі у Сочі та чи поглине РФ Білорусь.

Фото: Кремль