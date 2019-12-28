Нікчемні слова: МЗС Польщі про звинувачення Путіна у початку Другої світової війни

У Польщі слова Володимира Путіна, що низка країн Європи винна у початку Другої світової війни, назвали нікчемними.

Заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вел Сеньк назвав нікчемними слова президента РФ Володимира Путіна про відповідальність Польщі та інших країн Європи за початок Другої світової війни.

– Видно, що це якась широка наративна кампанія, яка є дуже небезпечною і вона має наштовхнутися на опір, не лише з боку Польщі, – заявив Шинковський вел Сеньк.

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Він додав, що слова Путіна можуть бути спробою викликати ностальгію за силою й імперськими амбіціями Радянського Союзу на фоні внутрішніх проблем Росії.

Нагадаємо, Володимир Путін на прес-конференції 19 грудня, заявляв, що СРСР не окуповував Польщу у вересні 1939 року, а просто ввів туди свої війська, бо, мовляв, влада вже не контролювала ситуацію.

Путін також наголошував, що приводом до початку Другої світової війни був не пакт Молотова-Ріббентропа, а Мюнхенська угода 1938 року.

Джерело: Польського радіо

Фото: Szymon Szynkowski vel Sęk