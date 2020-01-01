Схопила за руку та потягнула до себе: Папа Римський відбивався від жінки

Під час прогулянки площею у Ватикані невідома жінка силою схопила Папу Римського Франциска.

Жінка взяла понтифіка за руку і силою потягнула до себе.

– Вітаючи людей на площі Святого Петра в переддень Нового року, папа Франциск мав відірватися від жінки, яка схопила його за руку і смикнула його до себе.

NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter’s Square on New Year’s Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd — CBS News (@CBSNews) 31 декабря 2019 г.

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Різкий жест вірянки, здавалося, завдав йому болю, і Франциск швидко вирвав руку. Папу Римського оточували охоронці, але вони не втрутились у ситуацію.