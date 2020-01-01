PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Схопила за руку та потягнула до себе: Папа Римський відбивався від жінки

Під час прогулянки площею у Ватикані невідома жінка силою схопила Папу Римського Франциска.

Папа Римський Франциск

Жінка взяла понтифіка за руку і силою потягнула до себе.

– Вітаючи людей на площі Святого Петра в переддень Нового року, папа Франциск мав відірватися від жінки, яка схопила його за руку і смикнула його до себе.

Читайте: Папа Римський назвав шлюб в’язницею і дав нареченому чотки

Різкий жест вірянки, здавалося, завдав йому болю, і Франциск швидко вирвав руку. Папу Римського оточували охоронці, але вони не втрутились у ситуацію.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Папа Римський у різдвяній промові згадав Україну
Папа Римський у різдвяній промові згадав Україну
Папа Римський Франциск
Ватикан планує сформувати власний Олімпійський комітет
Папа Римський закликав молитися за мир в Україні напередодні нормандської зустрічі
Папа Римський закликав молитися за мир в Україні напередодні нормандської зустрічі
Напередодні нормандського саміту Зеленський зустрівся з релігійними лідерами
Напередодні нормандського саміту Зеленський зустрівся з релігійними лідерами
папа римский
Крок за кроком йдуть до миру: Папа Римський позитивно оцінив переговори України з РФ
Папа Римський назвав шлюб в’язницею і дав нареченому чотки
Папа Римський назвав шлюб в’язницею і дав нареченому чотки
Американська проповідниця стала порноактрисою
Американська проповідниця стала порноактрисою
В Ватикане представили электронные четки
Ватикан випустив електронні чотки з функціями фітнес-браслета
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка