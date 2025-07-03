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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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В окупованому Луганську підірвали Маноліса Пілавова – колишній “мер” загинув

Пілавов
Фото: Факти ICTV

Колишній так званий мер тимчасово окупованого Луганська Маноліс Пілавов загинув унаслідок вибуху у центрі міста.

Про це повідомляють російські Telegram-канали та інформагентства.

Підрив Пілавова: що відомо

Також місцеві пабліки пишуть, що близький родич Пілавова підтвердив його смерть.

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За їхніми даними, Маноліс Пілавов, який очолював окупаційну адміністрацію Луганська у 2014-2023 роках, загинув від саморобної вибухівки, закладеної за дверима будинку на вулиці Тараса Шевченка.

Це поблизу краєзнавчого музею, де відбулося відкриття виставки, присвяченої операції Потік.

Вибух пролунав у момент відчинення дверей. Загинув Пілавов і постраждали ще троє людей. Слідчий комітет РФ вже порушив справу.

За даними джерел hromadske, Маноліса Пілавова ліквідувала Служба безпеки України.

– Остаточних “санкцій” від СБУ не пережив, – сказав співрозмовник видання.

Маноліс Пілавов очолював окупаційну адміністрацію Луганська з грудня 2014-го до листопада 2023 року.

У 2015 році Служба безпеки України оголосила Пілавова в розшук за трьома статтями ККУ (насильницька зміна конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність України та створення терористичної організації).

Сьогодні пропагандистські ЗМІ повідомляли про вибух у Луганську неподалік краєзнавчого музею, де окупанти влаштували виставку, присвячену війні проти України.

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