В окупованому Луганську підірвали Маноліса Пілавова – колишній “мер” загинув
Колишній так званий мер тимчасово окупованого Луганська Маноліс Пілавов загинув унаслідок вибуху у центрі міста.
Про це повідомляють російські Telegram-канали та інформагентства.
Підрив Пілавова: що відомо
Також місцеві пабліки пишуть, що близький родич Пілавова підтвердив його смерть.
За їхніми даними, Маноліс Пілавов, який очолював окупаційну адміністрацію Луганська у 2014-2023 роках, загинув від саморобної вибухівки, закладеної за дверима будинку на вулиці Тараса Шевченка.
Це поблизу краєзнавчого музею, де відбулося відкриття виставки, присвяченої операції Потік.
Вибух пролунав у момент відчинення дверей. Загинув Пілавов і постраждали ще троє людей. Слідчий комітет РФ вже порушив справу.
За даними джерел hromadske, Маноліса Пілавова ліквідувала Служба безпеки України.
– Остаточних “санкцій” від СБУ не пережив, – сказав співрозмовник видання.
Маноліс Пілавов очолював окупаційну адміністрацію Луганська з грудня 2014-го до листопада 2023 року.
У 2015 році Служба безпеки України оголосила Пілавова в розшук за трьома статтями ККУ (насильницька зміна конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність України та створення терористичної організації).
Сьогодні пропагандистські ЗМІ повідомляли про вибух у Луганську неподалік краєзнавчого музею, де окупанти влаштували виставку, присвячену війні проти України.