В Іраку обмежили пересування сил міжнародної коаліції

Багдад запровадив обмеження на наземне й повітряне пересування сил міжнародної коаліції на території Іраку.

Діяльність міжнародної коаліції в Іраку буде обмежено консультаціями, озброєнням і тренуваннями військового персоналу, а збройні сили покинуть Ірак.

– Уже розпочато підготовку механізму для виведення іноземних військ, – заявив представник іракських збройних сил Абдель Керім Халф.

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За його словами, закривати очі на нещодавні американські удари не можна.

Раніше Іран заявив, що не збирається залишати без відповіді дії США, які призвели до загибелі генерала Касема Сулеймані.

Джерело: Aljazeera