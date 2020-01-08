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Іран збирається вигнати США з регіону – Рухані

Іран помститься США за вбивство генерала Касема Сулеймані тим, що вижене американські сили з регіону.

Прощання з Сулеймані

Президент Ірану Хассан Рухані розповів, що країна визначилася з остаточною відповіддю на загибель генерала Касема Сулеймані.

За його словами, Іран збирається “вигнати усі сили США з регіону”.

– Генерал Сулеймані героїчно бився проти ІДІЛ, Аль-Нусри, Аль-Каїди та інших. Якби не його війна з терором, європейські столиці були б зараз у більшій небезпеці, – сказав Рухані.

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Президент Ірану також порівняв загибель Сулеймані з тим, як людина втратила руку.

Він пообіцяв, що за це Сполученим Штатам “відріжуть ноги” на Близькому Сході.

Нагадаємо, 8 січня Іран здійснив атаку на американські військові об’єкти, що знаходяться в Іраку.

Відповідальність за атаку взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

Джерело: Hassan Rouhani

Фото: Getty Images

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